Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro mais jovem do Bahia, Ignacio possui melhor aproveitamento na temporada

Com o atleta em campo, Esquadrão tem média menor do que um gol por jogo e possui aproveitamento de 77%...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 18:23
Crédito: Divulgação/Bahia
A defesa do Bahia não vem uma boa temporada, algo que tem se refletido no desempenho da equipe no Brasileirão, tornando-a a equipe mais vazada da competição nacional com 18 gols sofridos em 10 partidas, média de quase dois gols por jogo.
Na temporada, o Tricolor de Aço sofreu 39 tentos sendo que 28 deles ocorreram depois da pausa do futebol por conta da pandemia causada pelo coronavírus.
Zagueiro mais jovem e segundo que está a mais tempo na equipe, Ignácio é o defensor que possui a menor média de gols sofridos na temporada. Com o atleta de 23 anos em campo, o Bahia toma menos de um gol por jogo, mais precisamente 0,66. Além disso, Ignácio também é o defensor central que possui a melhor média de aproveitamento nas partidas. Com o beque em campo, a equipe conquistou 77% dos pontos disputados.
Ignácio, entretanto, não entra em campo há mais de seis meses. A última partida do atleta nascido no Rio Grande do Norte foi no dia 1º de março em confronto contra o Vitória, vencido por 2 a 1, antes da paralisação do futebol.
A próxima oportunidade que o técnico Mano Menezes terá de acionar o defensor será no sábado (26) onde o Tricolor visita na Arena da Baixada o Athletico-PR pelo Brasileirão às 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados