Zagueiro mais jovem do Bahia, Ignacio possui melhor aproveitamento na temporada

Crédito: Divulgação/Bahia

A defesa do Bahia não vem uma boa temporada, algo que tem se refletido no desempenho da equipe no Brasileirão, tornando-a a equipe mais vazada da competição nacional com 18 gols sofridos em 10 partidas, média de quase dois gols por jogo.

Na temporada, o Tricolor de Aço sofreu 39 tentos sendo que 28 deles ocorreram depois da pausa do futebol por conta da pandemia causada pelo coronavírus.

Zagueiro mais jovem e segundo que está a mais tempo na equipe, Ignácio é o defensor que possui a menor média de gols sofridos na temporada. Com o atleta de 23 anos em campo, o Bahia toma menos de um gol por jogo, mais precisamente 0,66. Além disso, Ignácio também é o defensor central que possui a melhor média de aproveitamento nas partidas. Com o beque em campo, a equipe conquistou 77% dos pontos disputados.

Ignácio, entretanto, não entra em campo há mais de seis meses. A última partida do atleta nascido no Rio Grande do Norte foi no dia 1º de março em confronto contra o Vitória, vencido por 2 a 1, antes da paralisação do futebol.