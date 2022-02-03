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Zagueiro Maicon diz que atitude mostra um "Cruzeiro diferente"

Defensor disse ainda que erros da arbitragem prejudicaram o desempenho da Raposa ...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 00:26
O Cruzeiro luta para se reestruturar e voltar a ser um dos gigantes do futebol brasileiro. E, segundo o zagueiro Maicon, um passo para isso ocorreu na derrota para o América, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.
De acordo com o defensor, a atitude da equipe na etapa complementar mostrou a diferença do "Novo Cruzeiro". O atleta ainda reforçou que não pode esconder nos erros da arbitragem, no entanto, é preciso reconhecer o quanto eles atrapalharam.- Do mesmo jeito que nós erramos na expulsão, também tivemos um gol legal anulado, que mudaria a partida. São esses detalhes que podem mudar um jogo. Somos trabalhadores, não gosto de inventar desculpas. Perdemos, mas o erro prejudica. Mas a atitude do segundo tempo mostra que o Cruzeiro é diferente neste ano - concluiu.
O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra a Caldense, em Poços de Caldas.
Crédito: América/Divulgação

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