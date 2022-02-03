Zagueiro Maicon diz que atitude mostra um "Cruzeiro diferente"

O Cruzeiro luta para se reestruturar e voltar a ser um dos gigantes do futebol brasileiro. E, segundo o zagueiro Maicon, um passo para isso ocorreu na derrota para o América, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

De acordo com o defensor, a atitude da equipe na etapa complementar mostrou a diferença do "Novo Cruzeiro". O atleta ainda reforçou que não pode esconder nos erros da arbitragem, no entanto, é preciso reconhecer o quanto eles atrapalharam.- Do mesmo jeito que nós erramos na expulsão, também tivemos um gol legal anulado, que mudaria a partida. São esses detalhes que podem mudar um jogo. Somos trabalhadores, não gosto de inventar desculpas. Perdemos, mas o erro prejudica. Mas a atitude do segundo tempo mostra que o Cruzeiro é diferente neste ano - concluiu.