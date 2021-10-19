Zagueiro Lucas Fonseca está de saída do Bahia

Na luta contra o rebaixamento, o Bahia faz algumas mudanças internas dentro do seu elenco e o zagueiro Lucas Fonseca não faz mais parte dos planos.
Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador não será utilizado pelo técnico Guto Ferreira e está livre para respirar novos ares a partir de janeiro.
Presidente
Recentemente, o presidente Guilherme Bellintani foi questionado sobre o zagueiro e deu a seguinte declaração.
'É um jogador que tem história no clube. Não foi relacionado. Mas, se algum dia, romper contrato, certamente será em alto nível e respeitando a história que ele tem com o clube e a história do clube com ele'.