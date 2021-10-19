Zagueiro Lucas Fonseca está de saída do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na luta contra o rebaixamento, o Bahia faz algumas mudanças internas dentro do seu elenco e o zagueiro Lucas Fonseca não faz mais parte dos planos.

Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador não será utilizado pelo técnico Guto Ferreira e está livre para respirar novos ares a partir de janeiro.

Presidente

Recentemente, o presidente Guilherme Bellintani foi questionado sobre o zagueiro e deu a seguinte declaração.