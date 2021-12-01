Zagueiro João Felix comemora título brasileiro sub-20 do Internacional

O Internacional sagrou-se campeão brasileiro sub-20 no último domingo (28) após empatar em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi. Foi o terceiro título Colorado da competição, o primeiro desde que a CBF passou a organizar o campeonato, em 2015. O zagueiro João Felix, que está na equipe gaúcha desde 2013, falou sobre o sentimento de ser campeão nacional pelo clube.- Coroa um trabalho de quase nove ano. Fez cada esforço valer a pena e isso é muito gratificante! Nossa equipe trabalhou muito forte pra ter esse título e eu agradeço a eles por realizarem o meu sonho, entramos na história do Internacional. Mas eu quero fazer mais história nesse time que sempre me deu tudo, quero retribuir com mais coisas para o Internacional – disse.

Presente m 17 jogos da campanha, o defensor vinha sendo titular na competição, mas após ficar de fora por uma suspensão, perdeu a vaga entre os 11 iniciais no mata-mata, mas voltou a equipe inicial no segundo jogo da final.

- Fiquei feliz, pois é um sonho de criança. Final de brasileiro, Morumbi, estádio lotado, Brasil todo assistindo, só desfrutei do momento, dei a vida pro time e mostrei o meu valor. Fico feliz pelo título e sei que todos tiveram uma contribuição no campeonato – revelou o zagueiro colorado.

O empate no último jogo sacramentou uma sequência incrível de 12 jogos sem derrota do Colorado na competição, resultados que impulsionaram o time a conquista do título após estarem praticamente descartados da próxima fase.

- Colocamos na cabeça que só dependia de nós pra passar de fase e depois pra ser campeão. Quando todo mundo rema para o mesmo lado não tem erro. Confiamos no trabalho da comissão e estamos desfrutando do título do Brasileirão – finalizou o defensor.

Agora a equipe sub-20 do Internacional segue a disputa do Campeonato Gaúcho da categoria e aguarda a definição das datas da disputa da Supercopa do Brasil, quando reencontrará o Coritiba, algoz da semifinal da Copa do Brasil.