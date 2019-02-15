Zagueiro Jhonata Ventura segue estável, mas tem suspeita de infecção

Capixaba Jhonata Ventura está internado Crédito: Reprodução Facebook

Um novo boletim médico emitido sobre o capixaba Jhonata Ventura indica a possibilidade de uma infecção no atleta, algo que não havia sido indicado anteriormente. O jovem foi o jogador que ficou no estado mais grave entre os três feridos no incêndio do Ninho do Urubu, na última sexta-feira. Ele está internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II.

O relatório diz que Jhonata "encontra-se acordado e atendendo a comandos simples ao exame clínico". Ele ainda permanece com máscara de oxigênio e está em estado estável. No entanto, aponta uma mudança em alguns exames. Ele segue sem prazo para deixar o CTI, mas havia apresentado melhora nos últimos dias, mas a possibilidade de infecção deixou os médicos mais cautelosos com o tratamento.

- As queimaduras estão respondendo bem aos curativos, porém no dorso e no ombro direito apresentam sinais de possível infecção local e, como houve uma piora dos exames laboratoriais, optou-se por iniciar antibioticoterapia - diz a nota.

Veja o boletim médico de Jhonata Ventura:

"O paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se acordado e atendendo a comandos simples ao exame clínico. Ele permanece com máscara de oxigênio e hemodinamicamente estável.

As queimaduras estão respondendo bem aos curativos, porém no dorso e no ombro direito apresentam sinais de possível infecção local e, como houve uma piora dos exames laboratoriais, optou-se por iniciar antibioticoterapia.