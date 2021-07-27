Zagueiro Ignácio tem diagnosticada ruptura de ligamento no joelho

Crédito: Zagueiro chegou a Chape há dois meses (Márcio Cunha/ACF

Além de não conseguir interromper o jejum de vitórias na Série A do Brasileirão, a Chapecoense acumulou outra notícia ruim na derrota por 1 a 0 contra o Juventude na última segunda-feira (26) em relação ao zagueiro Ignácio.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO defensor que saiu de campo sentido muitas dores na região do joelho já nos minutos finais da partida foi examinado nesta terça onde ficou confirmada a ruptura do Ligamento Colateral Medial (LCM) do joelho esquerdo do atleta que está no clube por empréstimo do Bahia.

Como de praxe, a Chape não deu maiores detalhes sobre quanto tempo está avaliado o período de recuperação do jogador de 24 anos, pontuando apenas que o tratamento adotado para a recuperação da lesão será conservador. Ou seja, sem intervenção cirúrgica.

Habitualmente, apenas lesões de graus 1 e 2 do LCM tem a possibilidade de serem tratadas por meios conservadores como, por exemplo, laser, ultrassom por todo o trajeto do ligamento e até mesmo infiltrações que estão inclusos em um trabalho específico de fisioterapia.