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Zagueiro Guillermo de los Santos é o mais novo reforço do Coritiba

Verdão chegou a acordo com o defensor uruguaio por vínculo até o fim de 2022 com opção de renovação...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 10:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:47

Ainda se movimentando no mercado de transferências, o Coritiba fez o anúncio da chegada de uma nova peça para o sistema defensivo: o zagueiro uruguaio Guillermo de los Santos.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramAtleta que estava na Universidad Católica-EQU desde 2017, momento onde deixou o Defensor-URU para atuar no futebol equatoriano, Guillermo chegou ao clube do Alto da Glória sem custos e com acordo válido até o fim de 2022. No contrato, está prevista uma opção de renovação automática por mais um ano.
Aos 30 anos de idade, o jogador que também tem no currículo atuações com as camisas de Cerro e Nacional, ambos do Uruguai, era cobiçado no mercado também pelo Barcelona de Guayaquil, mas acabou optando por sair do país onde estava atuando para viver sua primeira experiência no futebol brasileiro.
Se na chegada de novos valores a movimentação está intensa, dentro das quatro linhas a bola deve rolar oficialmente na temporada 2022 para o Coritiba no próximo dia 22 de janeiro. Frente ao Cianorte, no Couto Pereira, às 16h (de Brasília), a equipe fará sua estreia no Campeonato Paranaense.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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