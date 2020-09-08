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Zagueiro do Sport mostra ansiedade para o início do Brasileirão Sub-20: 'Estou sonhando com isso'

Considerado como uma das maiores promessas das categorias de base do clube, Renzo aguarda pela retomada do torneio no próximo dia 23...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:48
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
Após cinco meses de pausa, devido à pandemia, a CBF retomou suas principais competições e está chegando a hora de retomar o campeonato nas categorias de base. O início do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontecerá no dia 23 de setembro e a competição, que conta com 20 equipes, tem um único turno e acabará no fim de janeiro de 2021.Recém-chegado ao Sport, o zagueiro Renzo aguarda ansioso sua estreia vestindo a camisa do time pernambucano. As expectativas ficaram ainda maiores quando o atleta começou a ter uma jornada dupla dentro do time, alternando os treinos da categoria de base com as atividades da equipe principal. Renzo afirma que está vivendo um grande momento e projeta, positivamente, a temporada que está prestes a iniciar:
'A expectativa é a melhor possível! Nossa estreia contra a Chapecoense será uma partida difícil, porém temos o fator casa, que sempre tem seu lado positivo. Vamos para essa competição com fôlego total e só a vitória nos interessa, pois sabemos que ganhar, aqui dentro, vai servir como um ânimo a mais pra toda a equipe. Acredito que essa é a principal competição de base não só do Brasil, mas sim do mundo', analisou.
Questionado sobre a ida para a equipe principal, o zagueiro afirma que segue focado em fazer o melhor que puder, dentro e fora de campo. Renzo acredita que está vivendo seu melhor momento profissional:
'Estamos nos preparando forte,treinando intensamente de segunda à sábado e também tem os dias em que me junto ao time profissional. Isso ajuda muito, traz muita confiança e também serve como uma motivação à mais. Sou grato pela confiança que depositam em mim, aqui, no Sport Recife e minha obrigação é corresponder às expectativas de toda a equipe e dos treinadores também',.
O primeiro jogo do Sport Recife no Campeonato Brasileiro Sub-20 será contra a Chapecoense, no dia 23/09, em Recife.

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