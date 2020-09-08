Zagueiro do Sport mostra ansiedade para o início do Brasileirão Sub-20: 'Estou sonhando com isso'

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport

Após cinco meses de pausa, devido à pandemia, a CBF retomou suas principais competições e está chegando a hora de retomar o campeonato nas categorias de base. O início do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontecerá no dia 23 de setembro e a competição, que conta com 20 equipes, tem um único turno e acabará no fim de janeiro de 2021.Recém-chegado ao Sport, o zagueiro Renzo aguarda ansioso sua estreia vestindo a camisa do time pernambucano. As expectativas ficaram ainda maiores quando o atleta começou a ter uma jornada dupla dentro do time, alternando os treinos da categoria de base com as atividades da equipe principal. Renzo afirma que está vivendo um grande momento e projeta, positivamente, a temporada que está prestes a iniciar:

'A expectativa é a melhor possível! Nossa estreia contra a Chapecoense será uma partida difícil, porém temos o fator casa, que sempre tem seu lado positivo. Vamos para essa competição com fôlego total e só a vitória nos interessa, pois sabemos que ganhar, aqui dentro, vai servir como um ânimo a mais pra toda a equipe. Acredito que essa é a principal competição de base não só do Brasil, mas sim do mundo', analisou.

Questionado sobre a ida para a equipe principal, o zagueiro afirma que segue focado em fazer o melhor que puder, dentro e fora de campo. Renzo acredita que está vivendo seu melhor momento profissional:

'Estamos nos preparando forte,treinando intensamente de segunda à sábado e também tem os dias em que me junto ao time profissional. Isso ajuda muito, traz muita confiança e também serve como uma motivação à mais. Sou grato pela confiança que depositam em mim, aqui, no Sport Recife e minha obrigação é corresponder às expectativas de toda a equipe e dos treinadores também',.