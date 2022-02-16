Zagueiro do São Bernardo cita 'grande desafio' sobre enfrentar o Corinthians

Um dos atletas mais experientes do São Bernardo para a disputa deste Campeonato Paulista, o zagueiro Ligger trata o duelo desta quarta-feira (16), às 21h35, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Estadual, como um 'grande desafio'. Mesmo que esteja na liderança geral do Paulistão e não tendo sido derrotado nos confrontos contra Palmeiras e Santos, grandes de São Paulo que já enfrentou, o defensor, de 33 anos,

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- Tenho certeza que será mais um grande desafio. Fora de casa, duas equipes que vem em um grande momento na competição, com propostas de jogos diferentes. Sabemos da responsabilidade que vai ser enfrentar o Corinthians na casa deles. Vamos ver como o professor vai preparar nossa equipe pra esse jogo. E independente da forma, temos que manter nosso foco, nosso ritmo pra poder enfrentar uma grande equipe - destacou Ligger.

Para o duelo contra o Timão, o Bernô contará com a ausência do volante Rodrigo Sousa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas o desfalque mais sentido será de Matheus Davó, atacante que é um dos principais nomes deste ótimo início de Paulistão do Tigre, com duas assistências. Como

INÍCIO DE SÃO BERNARDO

Após recentemente rescindir com o Bahia, onde disputou o último Brasileirão, Ligger chegou ao São Bernardo e já disputou três partidas, todas atuando durante 90 minutos. Depois de ficar somente no banco de reservas contra Palmeiras e Santo André, o defensor começou jogando nas vitórias contra Ponte Preta e Red Bull Bragantino, no ABC Paulista, e no empate contra o Santos, na Vila Belmiro.

- A cada partida venho evoluindo em termos físicos e técnicos, peguei essa sequência de 3 jogos, que está sendo bom pra poder ganhar ritmo depois de mais de 6 meses sem jogar - disse o zagueiro.

Além de ter jogado no Bahia, Ligger jogou entre 2019 e o ano passado pelo Red Bull Bragantino, e antes defendeu times como Fortaleza, Oeste , Joinville, Cianorte, Juazeiro, Guarani de Juazeiro, Icase e Sheriff, da Moldávia.