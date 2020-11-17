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Zagueiro do Fluminense sonha com título do Brasileiro de Aspirantes

Higor aposta na força do elenco Tricolor Sub-23 e acredita em taça para coroar união do grupo comandado por Marcão...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 13:49

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:49

Crédito: Divulgação/Fluminense
Com oito pontos conquistados em seis jogos, o Fluminense aparece na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com jogadores já conhecidos pela torcida, a equipe carioca desponta como uma das candidatas ao título da competição. Jogador do Flu desde 2018, Higor tem nesta competição seu primeiro torneio de maior expressão na carreira.
- É uma competição disputada, com muitos jogadores conhecidos, e com grandes equipes. Esse ano está sendo um equilíbrio grande. Nosso objetivo é o título e para isso que estamos trabalhando duro - disse o zagueiro.
Aos 21 anos, Higor chegou a ficar no banco de reservas do time principal em seis oportunidades, mas não entrou em campo. Pelo Sub-23, são seis jogos disputados, todos como titular.
- O elenco é muito forte, e existe uma união muito grande entre nós jogadores. Acredito que essa força se sobressai e seria muito gratificante conquistar o título, primeiro para coroar este grande clube que é o Fluminense, e depois para coroar esse grupo maravilhoso - concluiu.

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