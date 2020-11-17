Zagueiro do Fluminense sonha com título do Brasileiro de Aspirantes

Crédito: Divulgação/Fluminense

Com oito pontos conquistados em seis jogos, o Fluminense aparece na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com jogadores já conhecidos pela torcida, a equipe carioca desponta como uma das candidatas ao título da competição. Jogador do Flu desde 2018, Higor tem nesta competição seu primeiro torneio de maior expressão na carreira.

- É uma competição disputada, com muitos jogadores conhecidos, e com grandes equipes. Esse ano está sendo um equilíbrio grande. Nosso objetivo é o título e para isso que estamos trabalhando duro - disse o zagueiro.

Aos 21 anos, Higor chegou a ficar no banco de reservas do time principal em seis oportunidades, mas não entrou em campo. Pelo Sub-23, são seis jogos disputados, todos como titular.