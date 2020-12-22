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Zagueiro do Corinthians sub-20 projeta final contra o Palmeiras no Paulista: "É diferente"

Ronald comentou sobre o rival do Timão na final do Campeonato Paulista Sub-20, falou sobre a boa fase da equipe e celebrou o descanso na última rodada do Brasileirão Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:47

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:47

Crédito: Agência Corinthians
Invicto no Paulista Sub-20, o Corinthians eliminou o Santos na semifinal com bela vitória por 3 a 1 e vai enfrentar o Palmeiras na decisão. Um dos pilares da equipe, Ronald compõe a linha defensiva, que vem se destacando e mostrando regularidade, sendo uma das melhores da competição.
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O zagueiro do Timão apontou que é diferente disputar a final contra o maior rival do Alvinegro. Além disso, ressaltou a importância da concentração na partida e afirmou que a equipe precisa anular as principais características do sistema ofensivo palmeirense.
- Clássico na final é diferente, claro. Todos sabemos da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, e da qualidade que as equipes tem. Não tenho dúvidas de que será uma decisão muito disputada, então temos que manter a concentração máxima do início ao fim. Vamos fazer nosso jogo, buscar anular os principais pontos deles e sair com o título pra coroar nossa campanha. - comentou o atleta.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOApós se classificar com antecedência no Brasileirão, o Corinthians poupou na última rodada e acabou avançando na 5ª colocação. Nas quartas de final, irá enfrentar o Grêmio. O duelo de ida, em São Paulo, será no dia 29. A volta, no Rio Grande do Sul, será disputada no dia 3 de janeiro.
Ronald comemorou o fato de poder descansar na rodada final do Brasileiro e acredita que o time estará 100% nas partidas decisivas contra o Alviverde e Tricolor Gaúcho.
- Estamos vivendo um bom momento na temporada, mas temos que manter os pés no chão e buscar melhorar cada vez mais. Com a campanha que fizemos ao longo da primeira fase, tivemos a oportunidade de descansar na última rodada e chegaremos 100% contra o Grêmio e na final do Paulista também. Sabemos que teremos jogos complicados pela frente, sem dúvidas, mas vamos dar nosso máximo para buscar os dois títulos. - concluiu.
A Federação Paulista de Futebol definiu na manhã desta terça-feira (22), o dia 26 de dezembro como a data da final, em jogo único, entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20. Por ter uma melhor campanha em relação ao rival, o Timão terá o mando de campo, portanto, a partida será disputada no Parque São Jorge.

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