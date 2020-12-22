Zagueiro do Corinthians sub-20 projeta final contra o Palmeiras no Paulista: "É diferente"

Crédito: Agência Corinthians

Invicto no Paulista Sub-20, o Corinthians eliminou o Santos na semifinal com bela vitória por 3 a 1 e vai enfrentar o Palmeiras na decisão. Um dos pilares da equipe, Ronald compõe a linha defensiva, que vem se destacando e mostrando regularidade, sendo uma das melhores da competição.

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O zagueiro do Timão apontou que é diferente disputar a final contra o maior rival do Alvinegro. Além disso, ressaltou a importância da concentração na partida e afirmou que a equipe precisa anular as principais características do sistema ofensivo palmeirense.

- Clássico na final é diferente, claro. Todos sabemos da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, e da qualidade que as equipes tem. Não tenho dúvidas de que será uma decisão muito disputada, então temos que manter a concentração máxima do início ao fim. Vamos fazer nosso jogo, buscar anular os principais pontos deles e sair com o título pra coroar nossa campanha. - comentou o atleta.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOApós se classificar com antecedência no Brasileirão, o Corinthians poupou na última rodada e acabou avançando na 5ª colocação. Nas quartas de final, irá enfrentar o Grêmio. O duelo de ida, em São Paulo, será no dia 29. A volta, no Rio Grande do Sul, será disputada no dia 3 de janeiro.

Ronald comemorou o fato de poder descansar na rodada final do Brasileiro e acredita que o time estará 100% nas partidas decisivas contra o Alviverde e Tricolor Gaúcho.

- Estamos vivendo um bom momento na temporada, mas temos que manter os pés no chão e buscar melhorar cada vez mais. Com a campanha que fizemos ao longo da primeira fase, tivemos a oportunidade de descansar na última rodada e chegaremos 100% contra o Grêmio e na final do Paulista também. Sabemos que teremos jogos complicados pela frente, sem dúvidas, mas vamos dar nosso máximo para buscar os dois títulos. - concluiu.