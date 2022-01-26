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Zagueiro do Bayern não renova contrato e deixa clube sem custos após o final da temporada

Niklas Süle está na mira do Barcelona e do Chelsea para a próxima campanha, enquanto clube alemão sofre com novo 'caso Alaba' e pensa em reposição no setor...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 09:31
Niklas Süle, zagueiro do Bayern de Munique, se negou a renovar o contrato com o clube bávaro e irá deixar o clube ao fim da temporada. Segundo o "Sport1", o atleta não se sentiu bem com a pressão recebida por parte da entidade bávara.O defensor não ficou satisfeito com as declarações do presidente Herbert Hainer, que anunciou que havia realizado uma proposta de renovação e que o atleta deveria decidir o futuro rapidamente. Com isso, o Bayern deve encarar um novo "caso Alaba" com a saída do jogador.
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Segundo a imprensa alemã, Barcelona e Chelsea são os principais interessados na contratação de Sule na próxima temporada. O clube culé não tem a mesma confiança em Piqué como tinha no passado e busca um nome de confiança para atuar ao lado de Ronald Araújo.
Por outro lado, o clube inglês tem o alemão na mira, uma vez que Antonio Rudiger e Christensen possuem contratos até o fim da temporada. Inclusive, os zagueiros do Chelsea aparecem no radar do Bayern de Munique para repor a saída do camisa quatro.
Crédito: NiklasSüleirádeixaroBayernsemcustosaofimdatemporada(Foto:MIGUELA.LOPES/POOL/AFP

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