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Zagueiro do Barcelona sofre com lesão que Neymar teve em 2018 e 2019 e será operado

Umtiti renovou seu contrato com o clube culé até 2026, esperava ser negociado por empréstimo para ter mais minutos, mas será baixa pelos próximos três meses...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 12:11

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:11

O zagueiro Umtiti, do Barcelona, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, mesma lesão que Neymar havia tido em 2018 e 2019, e passará por uma cirurgia. Segundo o "Mundo Deportivo", o defensor deve ser baixa pelos próximos três meses.Nas últimas semanas, o francês renovou seu contrato com a equipe culé até 2026 para abrir espaço na folha salarial com o objetivo do clube conseguir inscrever o atacante Ferran Torres no sistema da Real Federação Espanhola de Futebol.
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Apesar do novo contrato, Umtiti buscava uma saída da Catalunha ainda nesta janela de transferências de janeiro com o intuito de ter mais minutos de jogo. No entanto, os planos do francês foram frustrados com mais uma lesão que o deixará de fora quase que pelo restante da temporada.
Na atual temporada, o defensor de 28 anos fez apenas uma partida com a camisa blaugrana diante do Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Desde que foi contrato em 2016, o atleta enfrentou diversos problemas no joelho e nunca conseguiu ter regularidade.
Crédito: Umtitisofreufraturanoquintometatarsodopédireito(Foto:PAUBARRENA/AFP

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