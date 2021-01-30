futebol

Zagueiro do Barcelona pode ser negociado com o Nice, da França

Todibo está emprestado ao Benfica, mas não é aproveitado pelo técnico Jorge Jesus e deve ser negociado. Além do Nice, outros clubes estão de olho no jovem defensor francês...
30 jan 2021 às 07:10

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 07:10

Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Sem ser aproveitado por Jorge Jesus no Benfica, o zagueiro Todibo, do Barcelona, pode se transferir para o Nice ainda nesta temporada, segundo a “ESPN”. Os culés buscam uma solução, uma vez que o francês também não tem espaço no elenco blaugrana. As informações indicam que uma cláusula de compra será estabelecida entre oito a dez milhões de euros (R$ 53 milhões a R$ 66,5 milhões).A notícia também indica que há diversos clubes interessados pelo jovem de 21 anos, como Saint-Étienne, Milan, Napoli, Parma, Lazio e Benevento. Na última temporada, o zagueiro esteve emprestado ao Schalke 04, que tentou contratar o defensor em definitivo, mas não chegou em consenso financeiro com a equipe da Catalunha.
Todibo foi contratado pelo Barcelona em 2019 após aparecer no Toulouse, mas só conseguiu fazer cinco jogos com a camisa blaugrana desde que chegou. O atleta atuou em 10 partidas pelo Schalke e nesta temporada participou de apenas dois confrontos defendendo as cores do Benfica, mas não entrou em campo pelo Campeonato Português.

