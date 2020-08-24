Zagueiro do Bahia reclama da fragilidade do time na bola aérea

O zagueiro Ernando, capitão do Bahia, falou grosso após o revés na Arena Castelão. Irritado com mais uma derrota diante do Ceará, a terceira no ano, o defensor cobrou mais atenção dos companheiros na bola parada.‘Nas últimas partidas, a gente vem sofrendo nesse aspecto. Trabalhar para melhorar, atacar mais a bola, para não sofrer. E se conscientizar para propor o jogo também, para não sofrer tanto lá atrás’, afirmou após o jogo.