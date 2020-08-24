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futebol

Zagueiro do Bahia reclama da fragilidade do time na bola aérea

Nos últimos quatro gols sofridos pelo Tricolor, três deles saíram de bola parada...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:19

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:19

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O zagueiro Ernando, capitão do Bahia, falou grosso após o revés na Arena Castelão. Irritado com mais uma derrota diante do Ceará, a terceira no ano, o defensor cobrou mais atenção dos companheiros na bola parada.‘Nas últimas partidas, a gente vem sofrendo nesse aspecto. Trabalhar para melhorar, atacar mais a bola, para não sofrer. E se conscientizar para propor o jogo também, para não sofrer tanto lá atrás’, afirmou após o jogo.
Para entender um pouco mais a reclamação do defensor, basta pegar o retrospecto do time no Brasileirão. Nos quatro gols que sofreu, três deles saíram em bola aérea.
Com a derrota do Bahia, o time de Ernando e Roger Machado estacionou na 8ª colocação, com sete pontos.

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