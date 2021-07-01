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Zagueiro destaca importância de goleada do Corinthians em clássico pelo Brasileirão sub-17

Estreante na competição, Miguel se consolidou na defesa do Timão e disputou seu primeiro clássico, ajudando a equipe a bater o Santos por 4 a 0, no Parque São Jorge...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 11:00
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Pela penúltima rodada do Brasileirão sub-17, o Corinthians teve seu primeiro clássico na competição, contra o Santos. No Parque São Jorge, o Timão recebeu o rival e não tomou conhecimento: 4 a 0 e segue vivo em busca da classificação para a próxima fase do campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Estreante na competição, Miguel tem se consolidado na defesa corintiana e disputou seu primeiro clássico na última terça-feira. O zagueiro exaltou o grande desempenho coletivo da equipe e destacou a importância da vitória, já que o clube vinha de duas derrotas seguidas.
- Todo o grupo fez uma ótima partida no clássico. Conseguimos anular os pontos mais fortes deles e aproveitamos as oportunidades criadas. Foi importante essa vitória, pois voltar a ganhar é muito bom, dá confiança. Agora temos que trabalhar para vencer a última rodada e buscar a classificação.
Com o triunfo, o Timão chegou a 11 pontos, a dois de distância do Atlético-MG, quarto colocado. Na última rodada, o Alvinegro visita a Chapecoense e Miguel afirma que o time está confiante e precisa vencer em Chapecó, destacando a importância para buscar a classificação.
- A expectativa para essa última rodada, contra a Chapecoense, é de entrar em campo confiante, fazer o que a gente vem trabalhando nos treinos e buscar os três pontos fora de casa, que com certeza serão importantes e poderão fazer a diferença na tabela - concluiu.

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