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futebol

Zagueiro da base é integrado a elenco do Corinthians em treino visando o Atlético-GO

Lucas Belezi deve compor o banco de reservas corintiano pela segunda vez nesta temporada, por conta da suspensão do titular Gil...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 14:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Sem Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fora da partida contra o Atlético-GO, neste domingo (12), às 18h15, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica do Corinthians convocou o zagueiro Belezi para completar o treinamento desta sexta-feira (10).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO defensor pode ser convocado para uma partida do elenco profissional pela segunda vez. No dia 17 de julho, pela 12ª rodada, a prata da casa ficou no banco de reservas na derrota corintiana por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena.
Em transição com a preparação física, após se recuperar de um trauma na perna esquerda, o atacante Adson fez apenas a primeira parte do treinamento com o grupo e ainda é dúvida para o duelo diante do Dragão.
Dispensado da atividade da última quinta-feira (10), por conta do falecimento do sogro, o atacante Jô participou normalmente do treino desta manhã e não preocupa para a partida deste fim de semana.
O treino
Na penúltima atividade antes de enfrentar o clube goiano, neste fim de semana, o elenco do Timão fez um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido, seguido de uma atividade tática com foco no perde-pressiona. No segundo trabalho, a equipe que iniciava com a posse de bola precisava passar o meio-campo com passes e movimentações, enquanto os afdvrrsários precisavam roubar a bolae marcar o gol.
Por fim, houve práticas de jogadas de bolas paradas defensivas. Alguns atletas fizeram complementos, como cobranças de faltas e pênaltis, com os auxiliares Alex Meschini e Doriva.
O último treinamento do Corinthians antes de encarar o Atlético-GO acontecerá na manhã deste sábado (11), no CT Joaquim Grava.

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