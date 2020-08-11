Zagueiro da base do Sport estaria perto de sair de graça rumo ao São Paulo

Crédito: Divulgação/Sport

Além das dificuldades em conseguir reforçar o plantel, a situação financeira delicada do Sport também acaba fazendo com que determinados ativos que o clube poderia capitalizar vindo das categorias de base acabem saindo de maneira bem menos vantajosa.

Um desses casos parece estar próximo de acontecer envolvendo o zagueiro Pedro Lucas em relação ao interesse do São Paulo segundo informação divulgada pelo portal 'ge'.

As conversas tem sido conduzidas no sentido de que Pedro irá se desvincular da equipe pernambucana onde o time paulista ficaria com 60% dos direitos econômicos do jogador desde que o mesmo seja aprovado nos exames médicos e assine o acordo com duração de quatro anos. A transação não terá custo ao São Paulo, não ficando claro como está a divisão dos outros 40% dos direitos econômicos.