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Zagueiro da base da Chapecoense renova contrato até 2023: 'Sensação única'

João Vitor Cesco chegou há apenas três meses no clube catarinense após passagens por Palmeiras e São Paulo...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 11:23
Crédito: Cesco precisou de três meses para renovar seu acordo com a Chape (Divulgação/Sports Maxi
O zagueiro João Vitor Cesco chegou a Chapecoense há somente três meses com o vínculo de uma temporada, mas em pouco conseguiu chamar a atenção na equipe catarinense. Tanto é que o jogador recebeu do clube uma proposta de renovação de contrato, que foi aceita, e assinou o novo vínculo até 31 de dezembro de 2023. Aos 20 anos, Cesco participou de 10 jogos da equipe (sendo nove como titular) no Campeonato Brasileiro Sub-20 e somou 839 minutos em campo.> O que a Chape precisa para ficar com o título da Série B?Feliz com o acerto do novo acordo, ele comentou sobre o momento que vive relatando ter uma "sensação única".
- Renovar com a Chapecoense foi uma sensação única. Um momento de muita felicidade para mim, meus pais, a minha família no geral. Uma oportunidade indescritível. Meus planos são os melhores possíveis. Quero ser campeão de algum campeonato pela base - comemorou João Vitor Cesco em entrevista ao portal 'ge'.
O defensor passou pela base de São Paulo e Palmeiras e estava no Hellas Verona, da Itália, antes de acertar com o Verdão do Oeste. Agora, Cesco projeta o que deseja para 2021 e uma das metas é chegar ao profissional.
- Quero amadurecer ainda mais como atleta. Quero amadurecer meu jogo ainda física e tecnicamente. Meu sonho também é representar a Chapecoense no time principal. Vou trabalhar incansavelmente para isso - finalizou.

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