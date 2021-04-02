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Zagueiro Cacá diz que Cruzeiro não cumpriu acordos e poderá acionar o clube na Justiça. Raposa nega

O clube celeste disse em nota oficial, que tem os comprovantes de pagamento ao jogador...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 00:19

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 00:19
Crédito: Cacá fez uma postagem na sua conta do Instagram comentando sobre o atrito com o Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O zagueiro Cacá já deixou o Cruzeiro rumo ao futebol japonês, para jogar pelo Tokushima Vortis. Porém, segundo o jogador ainda há pendências entre ele e o clube azul que não foram sanadas e foram expostas pelo defensor na noite desta quinta-feira, 1º de abril. Cacá usou sua conta no Instagram para falar do assunto e afirmar que o Cruzeiro não honrou acordos financeiros selados com ele. Com a fala, o zagueiro deu a entender que pode acionar a Justiça para receber o que, segundo ele, tem direito. O Cruzeiro se posicionou e negou, afirmando que pagou a maior parte do que deve ao jogador e, em nota oficial, postou comprovantes de pagamento. Cacá foi anunciado pelo clube japonês no início de fevereiro, mas só teve a rescisão com o Cruzeiro oficializada em meados de março e na sua postagem disse que a Raposa não repassou a ele parte da primeira parcela paga pela sua compra, enviada pelo clube do Japão. - Sou chefe de família, trabalho para sustentar minha família e honrar com meus compromissos. Quando saí do Cruzeiro, abri mão de 1/3 dos meus direitos econômicos que eu tinha por direito, aceitei a redução salarial em 25% no período da pandemia, fiquei desde setembro sem receber. Fiz tudo para favorecer o clube por respeito e amor à camisa.Infelizmente, fiz um acordo com os dirigentes do Cruzeiro. Na primeira parcela do pagamento da minha venda ao Japão, eles me pagariam o que havia sido acordado. Assinamos o acordo no dia 24/02, a parcela foi paga (pelo Tokushima) no dia 16/03, há 20 dias aproximadamente, e não houve o pagamento (a mim) - postou Cacá. No texto, Cacá ainda diz que pessoas do Cruzeiro disseram para ele procurar a Justiça, o que aumentou sua mágoa com a equipe celeste. - Estou indo embora para outro clube sem receber o acordado. E ainda ouvi que se quiser receber devo entrar na Justiça. Eu cheguei a ficar 4 meses sem receber e podia ter saído através da Justiça, livre, tendo total direito em qualquer negociação, sem ter que passar algo ao clube, mas meu respeito pelo Cruzeiro me fez acreditar que iriam ter o mesmo respeito por mim - escreveu Cacá, que completou: - Estou desapontado e percebendo que eles não cumprem o que eles mesmos combinam. Enfim, lamento pelo enorme respeito que tenho ao Cruzeiro e também pelo torcedor, mas só estou buscando aquilo que é meu por direito e vou ter que ir pelo último caminho que eu não gostaria. Espero que todos tenham compreensão e entendam que não é mercenarismo, mas somente buscando o que é meu por direito. Cruzeiro se posiciona​O Cruzeiro Esporte Clube informa que recebeu com surpresa e estranheza a publicação feita pelo atleta Cacá em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (1º de abril de 2021), alegando que o Clube não cumpriu nada do que foi acordado em relação à sua recente saída para o futebol japonês.
Desta forma, em nome da transparência, o Cruzeiro esclarece que, no dia 17 de fevereiro de 2021, acertou parte considerável dos atrasados que eram de direito do atleta, na ordem de R$ 205.993,00.
O Clube também informa que, após a venda concretizada, no mês de março, repassou a Cacá e seu staff, com ciência de seu agente Leonardo, a quantia de US$ 70 mil (R$ 385.630,00 na conversão para Real), referentes à sua porcentagem na negociação. O pagamento foi efetuado no dia 23 de março de 2021.
Desta forma, mesmo em um momento de crise mundial com a pandemia, o Cruzeiro pagou ao atleta – que alegou de forma irresponsável não ter recebido nada – o valor de R$ 591.623,00 entre fevereiro e março de 2021, conforme demonstrado nos comprovantes ao final desta nota.
O Cruzeiro informa que ainda há pendente um pagamento de R$ 251.443,04 ao atleta, referente ao restante de seus atrasados, com vencimento previsto para esta sexta-feira, 2 de abril de 2021. O pagamento ainda não foi realizado somente devido a um bloqueio corrente nas contas do Clube, situação que infelizmente se tornou comum graças às dívidas acumuladas em gestões anteriores e desastrosas. O compromisso será cumprido assim que a conta esteja desbloqueada.
Por fim, o Cruzeiro lamenta o conteúdo inverídico da postagem de Cacá feita na noite desta quinta-feira e lamenta mais ainda a precipitação do seu ex-jogador, Cria da Toca, que talvez esteja sendo mal orientado, já que, mesmo tendo sido liberado pelo Clube para se apresentar dias após seus companheiros de elenco em fevereiro, preferiu não se apresentar na data combinada até que a venda fosse concretizada, se ausentando de diversos compromissos em um momento de contrato vigente com o Clube.A Raposa postou comprovantes de pagamento ao jogador-(Divulgação/Cruzeiro)Comprovante de pagamento postado na nota do Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro)

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