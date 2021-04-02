Zagueiro Cacá diz que Cruzeiro não cumpriu acordos e poderá acionar o clube na Justiça. Raposa nega

O zagueiro Cacá já deixou o Cruzeiro rumo ao futebol japonês, para jogar pelo Tokushima Vortis. Porém, segundo o jogador ainda há pendências entre ele e o clube azul que não foram sanadas e foram expostas pelo defensor na noite desta quinta-feira, 1º de abril. Cacá usou sua conta no Instagram para falar do assunto e afirmar que o Cruzeiro não honrou acordos financeiros selados com ele. Com a fala, o zagueiro deu a entender que pode acionar a Justiça para receber o que, segundo ele, tem direito. O Cruzeiro se posicionou e negou, afirmando que pagou a maior parte do que deve ao jogador e, em nota oficial, postou comprovantes de pagamento. Cacá foi anunciado pelo clube japonês no início de fevereiro, mas só teve a rescisão com o Cruzeiro oficializada em meados de março e na sua postagem disse que a Raposa não repassou a ele parte da primeira parcela paga pela sua compra, enviada pelo clube do Japão. - Sou chefe de família, trabalho para sustentar minha família e honrar com meus compromissos. Quando saí do Cruzeiro, abri mão de 1/3 dos meus direitos econômicos que eu tinha por direito, aceitei a redução salarial em 25% no período da pandemia, fiquei desde setembro sem receber. Fiz tudo para favorecer o clube por respeito e amor à camisa.Infelizmente, fiz um acordo com os dirigentes do Cruzeiro. Na primeira parcela do pagamento da minha venda ao Japão, eles me pagariam o que havia sido acordado. Assinamos o acordo no dia 24/02, a parcela foi paga (pelo Tokushima) no dia 16/03, há 20 dias aproximadamente, e não houve o pagamento (a mim) - postou Cacá. No texto, Cacá ainda diz que pessoas do Cruzeiro disseram para ele procurar a Justiça, o que aumentou sua mágoa com a equipe celeste. - Estou indo embora para outro clube sem receber o acordado. E ainda ouvi que se quiser receber devo entrar na Justiça. Eu cheguei a ficar 4 meses sem receber e podia ter saído através da Justiça, livre, tendo total direito em qualquer negociação, sem ter que passar algo ao clube, mas meu respeito pelo Cruzeiro me fez acreditar que iriam ter o mesmo respeito por mim - escreveu Cacá, que completou: - Estou desapontado e percebendo que eles não cumprem o que eles mesmos combinam. Enfim, lamento pelo enorme respeito que tenho ao Cruzeiro e também pelo torcedor, mas só estou buscando aquilo que é meu por direito e vou ter que ir pelo último caminho que eu não gostaria. Espero que todos tenham compreensão e entendam que não é mercenarismo, mas somente buscando o que é meu por direito. Cruzeiro se posiciona​O Cruzeiro Esporte Clube informa que recebeu com surpresa e estranheza a publicação feita pelo atleta Cacá em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (1º de abril de 2021), alegando que o Clube não cumpriu nada do que foi acordado em relação à sua recente saída para o futebol japonês.