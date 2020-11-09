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futebol

Zagueiro Alan Empereur chega ao Palmeiras por empréstimo

Defensor estava no futebol italiano e assinou contrato com o Verdão até junho de 2021
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:39

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:39

Crédito: Facebook/Divulgação
O Palmeiras acertou nesta segunda-feira (9) a chegada do zagueiro brasileiro Alan Empereur, que estava no Hellas Verona, da Itália. Ele chega por empréstimo até junho de 2021, com opção de compra ao final do vínculo. Mineiro de Ipatinga, ele é canhoto e surgiu na base do Atlético-MG. Ainda nas categorias juvenis, foi para a Fiorentina, para jogar com os juniores. Em 2014, foi emprestado ao Ischia, também da Itália. Em 2015, passou por Livorno e Teramo. Em 2016, vestiu as camisas de Salernitana e Foggia, clube pelo qual ficou até o começo de 2018, quando assinou com o Bari. Por fim, Alan chegou ao Hellas Verona em agosto de 2018.Na atual temporada, Alan tem cinco jogos – quatro pelo Campeonato Italiano e outra pelo Copa Itália – todos como titular. São 341 minutos jogados e dois cartões amarelos recebidos.
Ao todo, contando as participações na Série C, Série B e Série A italianas, Alan disputou mais de cem partidas.

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