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Zagueira Mayara supera problemas de saúde e foca na reação do Cruzeiro no Brasileiro Feminino

A defensora ficou cinco meses longe do elenco e agora busca retomar seu espaço na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 19:05

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:05

A zagueira Mayara , do Cruzeiro, ficou cinco meses longe do time por conta de alguns problemas de saúde. Ela superou a Covid-19, lesões musculares e até uma miocardite, tendo de evitar qualquer esforço físico por três meses. Porém, a defensora conseguiu superar esses contratempos e voltar às Cabulosas, para fazer sua estreia na temporada 2021. Ela esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre no Napoli-SC, tirando a equipe da zona do rebaixamento e voltando a brigar por uma das oito vagas nas quartas de final do Brasileiro Série A1. Mayara comentou sobre esse momento duro que viveu e seu retorno ao time, conseguindo voltar a exercer seu futebol para ajudar o Cruzeiro a ir em busca da sua classificação na competição naciona. Confira no vídeo acima a entrevista da zagueira celeste. Mayara ficou boa parte da temporada passada longe do time azul e só estreou em 2021 no duelo contra o Napoli-SC-(Reprodução/Cruzeiro)

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