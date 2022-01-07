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Zagueira Andressa é o terceiro reforço do Corinthians para a temporada

Jogadora de 22 anos vestiu a camisa do Grêmio nas duas últimas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 17:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:45

O Corinthians anunciou a zagueira Andressa, de 22 anos, o terceiro reforço do clube para 2022. A jogadora disputou as últimas duas temporadas pelo Grêmio e agora se juntará ao elenco comandado por Arthur Elias.Andressa soma passagens pelo Vitória das Tabocas (PE) e Flamengo antes de atuar pelo seu último clube. Ela também defendeu a Seleção Brasileira de base, inclusive nas edições de 2016 da Copa do Mundo sub-17 e a de 2018 do Mundial sub-20.
Antes de Andressa, o Timão já havia anunciado as chegadas da meio-campista Mariza e da atacante Jaqueline. Atualmente, o elenco com 22 atletas. As Brabas se reapresentam na próxima segunda-feira (10) no Parque São Jorge e, ao longo da semana, já iniciam a pré-temporada.
Crédito: (Foto:JoséManoelIdalgo/AgênciaCorinthians

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