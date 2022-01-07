Zagueira Andressa é o terceiro reforço do Corinthians para a temporada

O Corinthians anunciou a zagueira Andressa, de 22 anos, o terceiro reforço do clube para 2022. A jogadora disputou as últimas duas temporadas pelo Grêmio e agora se juntará ao elenco comandado por Arthur Elias.Andressa soma passagens pelo Vitória das Tabocas (PE) e Flamengo antes de atuar pelo seu último clube. Ela também defendeu a Seleção Brasileira de base, inclusive nas edições de 2016 da Copa do Mundo sub-17 e a de 2018 do Mundial sub-20.