Zaga do Internacional deve ter formação diferente para enfrentar o São Paulo

Crédito: Pedro Henrique tem grandes chances de seguir como titular (Ricardo Duarte/Internacional

O próximo desafio do Internacional na temporada acontecerá na próxima quarta-feira (4) diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio com a equipe da casa tendo uma certeza: alterações no sistema defensivo serão necessárias.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Isso porque o técnico Diego Aguirre acumula uma série de desfalques no setor entre lesões (Rodrigo Moledo e Zé Gabriel) e suspensão pelo terceiro amarelo, caso de Cuesta, que tomou a advertência no empate em 1 a 1 diante do Corinthians na NeoQuímica Arena.

Dessa forma, para o confronto onde o treinador uruguaio reencontra seu último clube no futebol brasileiro, a tendência é que ele tenha de formar uma dupla de zaga inédita na sua segunda passagem com Pedro Henrique tendo grande chance de ser mantido no posto.

Com o cenário de desfalques, quem ganha força para assumir a "parceria" com Pedro é Bruno Méndez, contratado por empréstimo recentemente do Corinthians e que está devidamente regularizado. Além dele, Lucas Ribeiro aparece como alternativa.