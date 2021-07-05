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futebol

Zaga do Internacional deve ter formação diferente para enfrentar o São Paulo

Problemas por lesão e suspensões forçam Diego Aguirre a reencontrar ex-clube com defesa que tem três opções para duas vagas...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:40

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:40
Crédito: Pedro Henrique tem grandes chances de seguir como titular (Ricardo Duarte/Internacional
O próximo desafio do Internacional na temporada acontecerá na próxima quarta-feira (4) diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio com a equipe da casa tendo uma certeza: alterações no sistema defensivo serão necessárias.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Isso porque o técnico Diego Aguirre acumula uma série de desfalques no setor entre lesões (Rodrigo Moledo e Zé Gabriel) e suspensão pelo terceiro amarelo, caso de Cuesta, que tomou a advertência no empate em 1 a 1 diante do Corinthians na NeoQuímica Arena.
Dessa forma, para o confronto onde o treinador uruguaio reencontra seu último clube no futebol brasileiro, a tendência é que ele tenha de formar uma dupla de zaga inédita na sua segunda passagem com Pedro Henrique tendo grande chance de ser mantido no posto.
Com o cenário de desfalques, quem ganha força para assumir a "parceria" com Pedro é Bruno Méndez, contratado por empréstimo recentemente do Corinthians e que está devidamente regularizado. Além dele, Lucas Ribeiro aparece como alternativa.
Além do setor mais recuado, quem também precisará ser substituído no Inter para o confronto diante do São Paulo é uma peça importante do meio-campo, caso de Edenílson. O habitual capitão da equipe também tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileirão.

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