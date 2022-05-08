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Zaga do Flamengo será testada em clássico e tentará evitar pior sequência com Paulo Sousa

Rubro-Negro vem de uma sequência instável defensivamente e, diante do Botafogo, neste domingo, terá zagueiros experientes à disposição e tentará entrar nos eixos...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 23:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 23:05
O Flamengo tem sido assolado por diversos problemas físicos nos últimos meses, e o sistema defensivo é o mais afetado. Mas, neste domingo, para o clássico contra o Botafogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo Sousa terá Pablo, David Luiz e Rodrigo Caio aptos a atuar em um mesmo jogo pela primeira vez. E o time tentará não repetir a pior sequência de partidas sendo vazado sob o comando do treinador, que é de cinco seguidas.O Flamengo sofreu gols nos últimos quatro jogos: na derrota para o Athletico (1x0), nas vitórias sobre a Universidad Católica (3x2) e o Altos (2x1) e no empate com o Talleres (2x2). Com a exceção do duelo ante os paranaenses, válido pelo Brasileirão, os outros jogos foram por Copas (do Brasil e Libertadores).
Já a pior série em relação gols sofridos de forma consecutiva ocorreu entre jogos do Carioca, diante de Madureira (vitória por 2x1), Botafogo (vitória por 3x1), Resende (empate em 2x2) e Vasco (vitória por 2x1), e um da Supercopa do Brasil, o empate com o Atlético-MG (2x2) - e revés nos pênaltis.
AGORA VAI?
Vale lembrar que Paulo Sousa ainda tem dois desfalques na zaga: Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Ao menos a missão de parar Erison, Victor Sá e companhia estará nas mãos dos mais experientes zagueiros do Fla. Ótima oportunidade para se mostrar serviço.
A provável escalação do Mister é a seguinte: Hugo, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol.
> Veja a tabela do Brasileirão
Em tempo: o clássico será realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha.
Crédito: PablonãotevelesãoconstatadaevaiparaojogocontraoBotafogo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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