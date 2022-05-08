Zaga do Flamengo será testada em clássico e tentará evitar pior sequência com Paulo Sousa

O Flamengo tem sido assolado por diversos problemas físicos nos últimos meses, e o sistema defensivo é o mais afetado. Mas, neste domingo, para o clássico contra o Botafogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo Sousa terá Pablo, David Luiz e Rodrigo Caio aptos a atuar em um mesmo jogo pela primeira vez. E o time tentará não repetir a pior sequência de partidas sendo vazado sob o comando do treinador, que é de cinco seguidas.O Flamengo sofreu gols nos últimos quatro jogos: na derrota para o Athletico (1x0), nas vitórias sobre a Universidad Católica (3x2) e o Altos (2x1) e no empate com o Talleres (2x2). Com a exceção do duelo ante os paranaenses, válido pelo Brasileirão, os outros jogos foram por Copas (do Brasil e Libertadores).