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Yuri tem contato com Dinamite, reconhece 'golpe duro' e diz estar bem após lesão: 'Apto para ajudar o Vasco'

Em coletiva, volante conheceu pessoalmente Dinamite, que esteve presente no CT Moacyr Barbosa. De volta ao time, ele disse que a equipe tem que olhar para frente e trabalhar...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 16:23
Depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para a reta final do Campeonato Carioca. Com a presença do ídolo Roberto Dinamite, o volante Yuri Lara participou da entrevista coletiva e garantiu estar bem fisicamente e à disposição do técnico Zé Ricardo para a sequência da temporada. - Acho que sim (estar zerado) Eu fiquei um pouco mais de um mês parado por conta da minha lesão. Não foi uma lesão tão simples quanto eu esperava. E acabei perdendo um pouco da forma física. Era início de temporada e infelizmente também peguei Covid-19 e perdi um pouco de tempo. Mas creio que eu já esteja apto, estou trabalhando forte. Se o professor Zé Ricardo precisar, eu estou apto para ajudar o Vasco - explicou.
Ao ser perguntado sobre a eliminação para a Juazeirense, o volante admitiu ter sido um 'golpe duro'. No entanto, ele salientou que a equipe tem que sentir a derrota, mas focar no trabalho para dar a volta por cima e alçar voos maiores na temporada.
- Foi um golpe duro. A gente não esperava ter saído assim da Copa do Brasil tão precocemente. Mas creio que não só eu não consegui dormir direito. Temos que olhar para frente, evitar falar muito e trabalhar mais. Focar no restante da temporada com jogos importantes no Estadual. Temos um ano longo e não podemos ficar se prendendo ao que passou. Temos que sentir essa derrota e eliminação, porque com todo respeito à Juazeirense, a gente não poderia ter saído. Sabíamos que a responsabilidade de passar era nossa. Mas aconteceu, temos que olhar para frente e trabalhar para vencermos os próximos obstáculos da temporada - lamentou.
O CT Moacyr Barbosa contou com a presença ilustre de Roberto Dinamite. O ex-jogador brincou e falou com os jornalistas e com Yuri. O volante ressaltou que foi o primeiro contato que teve com o ídolo e teceu palavras de carinho, exaltando o craque.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca​- Roberto é um exemplo a ser seguido. Exemplo de um cara vitorioso, que dispensa comentários. Fico até sem ter muito o que falar, porque é um cara que dispensa comentários. Fico feliz de ter o encontrado aqui. Foi o meu primeiro contato pessoalmente, eu só o conhecia por acompanhá-lo. Mas fico feliz em conhecê-lo e feliz por ele estar bem e espero que ele possa trazer mais energias positivas para o nosso clube - enalteceu.
Crédito: YuriLaragarantiuestarrecuperadodalesãoe'zerado'paravoltaraotimetitulardoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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