Yuri Romão deve permanecer na presidência do Sport

Se ano passado foi agitado nos bastidores do Sport, com diversas trocas na presidência, em 2022 a expectativa é totalmente inversa e o posto de mandatário está definido.

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De acordo com o ge, Leonardo Lopes, licenciado do cargo desde 4 de outubro, não irá retomar o seu cargo em abril. Com isso, Yuri Romão segue no posto até dezembro.

O atual mandatário, mesmo de forma interina, trouxe mais tranquilidade nos bastidores e tem sido ‘parceiro’ do elenco e comissão técnica.

Outro ponto que agrada e dá moral a Yuri Romão, é que o dirigente se esforça para quitar as dívidas e busca acordos para que o clube seja saudável na área administrativa.

Calendário

Em clima de reconstrução, o Sport terá no calendário a Série B como a grande meta do elenco para 2022.