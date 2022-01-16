Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Yuri Romão deve permanecer na presidência do Sport

Dirigente é visto com bons olhos pelos conselheiros e deve ficar no cargo até o fim do ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 18:27

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:27

Se ano passado foi agitado nos bastidores do Sport, com diversas trocas na presidência, em 2022 a expectativa é totalmente inversa e o posto de mandatário está definido.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o ge, Leonardo Lopes, licenciado do cargo desde 4 de outubro, não irá retomar o seu cargo em abril. Com isso, Yuri Romão segue no posto até dezembro.
O atual mandatário, mesmo de forma interina, trouxe mais tranquilidade nos bastidores e tem sido ‘parceiro’ do elenco e comissão técnica.
Outro ponto que agrada e dá moral a Yuri Romão, é que o dirigente se esforça para quitar as dívidas e busca acordos para que o clube seja saudável na área administrativa.
Calendário
Em clima de reconstrução, o Sport terá no calendário a Série B como a grande meta do elenco para 2022.
Crédito: LeonardoLopes(esq.eYuriRomão(dir.)comemoramresultadodaeleição(AndersonStevens/SportClubdoRecife)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados