Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Yuri Lara é poupado; confira a escalação do Vasco e onde assistir ao jogo contra o Nova Iguaçu
futebol

Yuri Lara é poupado; confira a escalação do Vasco e onde assistir ao jogo contra o Nova Iguaçu

Volante se queixou de dores no tornozelo direito e não estará à disposição de Zé ricardo para o jogo. Matheus Barbosa será titular pela primeira vez com a camisa cruz-maltina...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 21:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 21:10
O Vasco entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca com uma alteração em relação ao jogo do último sábado. O volante Yuri Lara se queixou de dores no tornozelo direito e não estará à disposição de Zé ricardo para a partida contra o Nova Iguaçu, às 21h35, desta quarta-feira, em São Januário. Para o lugar do camisa 5, o técnico esclaou Matheus Barbosa, que fará o seu primeiro jogo como titular do Vasco desde sua chegada. Ele não estava inscrito na estreia, mas entrou no segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Boavista, também na Colina Histórica. Além de Yuri, Vitinho também não estará em campo, pois se recupera de uma lesão no tendão retofemoral direito e ainda não estreou.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- O atleta Yuri Lara se queixou de dores no tornozelo direito nos últimos dias, em virtude de um trauma sofrido no jogo contra o Volta Redonda. Para otimizar o tratamento e agilizar sua melhora clínica, a comissão técnica, em alinhamento com o Departamento de Saúde e Performance, decidiram na manhã desta quarta-feira preservá-lo da partida contra o Nova Iguaçu - publicou o clube.
O Vasco precisa vencer para seguir na liderança da competição. A equipe derrotou o Volta Redonda por 4 a 2 e empatou com o Verdão de Saquarema por 1 a 1 . Depois do Nova Iguaçu, o clube terá pela frente o Madureira, às 15h30, no domingo, no Estádio Conselheiro Galvão.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
A esclação do Vasco para o duelo contra o Noca Iguaçu é: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
Onde assistir: Record, Cariocão Play, Flow Sport Club, Ronaldo TV, canal do Casimiro (Twitch) e Tempo real Lance!
Crédito: NeneserátitulardoVasconapartidacontraoNovaIguaçu(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados