Yuri Lara é poupado; confira a escalação do Vasco e onde assistir ao jogo contra o Nova Iguaçu

O Vasco entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca com uma alteração em relação ao jogo do último sábado. O volante Yuri Lara se queixou de dores no tornozelo direito e não estará à disposição de Zé ricardo para a partida contra o Nova Iguaçu, às 21h35, desta quarta-feira, em São Januário. Para o lugar do camisa 5, o técnico esclaou Matheus Barbosa, que fará o seu primeiro jogo como titular do Vasco desde sua chegada. Ele não estava inscrito na estreia, mas entrou no segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Boavista, também na Colina Histórica. Além de Yuri, Vitinho também não estará em campo, pois se recupera de uma lesão no tendão retofemoral direito e ainda não estreou.

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- O atleta Yuri Lara se queixou de dores no tornozelo direito nos últimos dias, em virtude de um trauma sofrido no jogo contra o Volta Redonda. Para otimizar o tratamento e agilizar sua melhora clínica, a comissão técnica, em alinhamento com o Departamento de Saúde e Performance, decidiram na manhã desta quarta-feira preservá-lo da partida contra o Nova Iguaçu - publicou o clube.

O Vasco precisa vencer para seguir na liderança da competição. A equipe derrotou o Volta Redonda por 4 a 2 e empatou com o Verdão de Saquarema por 1 a 1 . Depois do Nova Iguaçu, o clube terá pela frente o Madureira, às 15h30, no domingo, no Estádio Conselheiro Galvão.

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A esclação do Vasco para o duelo contra o Noca Iguaçu é: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.

Onde assistir: Record, Cariocão Play, Flow Sport Club, Ronaldo TV, canal do Casimiro (Twitch) e Tempo real Lance!