Yuri Lara é o jogador com mais desarmes pelo Vasco na Série B

Yuri Lara é o volante com mais desarmes na Série B do Campeonato Brasileiro. Apelidado de 'pitbull', o jogador do Vasco é um dos jogadores do elenco mais queridos pela torcida, por ter disposição e demonstrar raça dentro de campo.+ Confira a tabela da Série B

Segundo dados do 'Sofascore', nas cinco partidas do Brasileirão, o camisa 5 deu 18 desarmes, recuperou 25 bolas e acertou 80% dos passes. Além disso, cometeu somente 13 faltas e recebeu apenas um cartão amarelo.

Yuri foi o primeiro reforço anunciado pelo Vasco para a temporada deste ano. No Brasileiro de 2021, o atleta de 28 anos também foi o líder em desarmes.

O Vasco volta a campo contra o CSA no sábado, em São Januário, às 19h, pela sexta rodada da competição.