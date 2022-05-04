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futebol

Yuri Lara é o jogador com mais desarmes pelo Vasco na Série B

Volante do Cruz-Maltino faz jus ao apelido de 'pitbull' e é um dos queridos pela torcida...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:40

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2022 às 19:40
Yuri Lara é o volante com mais desarmes na Série B do Campeonato Brasileiro. Apelidado de 'pitbull', o jogador do Vasco é um dos jogadores do elenco mais queridos pela torcida, por ter disposição e demonstrar raça dentro de campo.+ Confira a tabela da Série B
Segundo dados do 'Sofascore', nas cinco partidas do Brasileirão, o camisa 5 deu 18 desarmes, recuperou 25 bolas e acertou 80% dos passes. Além disso, cometeu somente 13 faltas e recebeu apenas um cartão amarelo.
Yuri foi o primeiro reforço anunciado pelo Vasco para a temporada deste ano. No Brasileiro de 2021, o atleta de 28 anos também foi o líder em desarmes.
O Vasco volta a campo contra o CSA no sábado, em São Januário, às 19h, pela sexta rodada da competição.
Crédito: YuriLaraéojogadorcommaisdesarmespelaSérieB(Foto:DanielRamalho/CRVG

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