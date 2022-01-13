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Yuri Lara, do Vasco, testa positivo para Covid-19; Diretor Médico explica recuperação de Jhon Sánchez

Em meio ao avanço dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, volante, que é um dos dez reforços do clube, está assintomático e foi afastado das atividades no CT Moacyr Barbosa...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 12:43

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:43

Em meio ao avanço dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, o volante Yuri Lara, um dos dez novos reforços do Vasco, testou positivo para a Covid-19. O clube carioca informou que o jogador está assintomático e foi afastado de forma imediata das atividades no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Ele será reintegrado ao grupo na próxima segunda-feira, iniciando o protocolo de volta às atividades.+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022
Além disso, o Diretor Médico Gustavo Caldeira explicou como tem sido a recuperação do equatoriano Jhon Sánchez. Segundo o profissional, o atacante já estaria à disposição do técnico Zé Ricardo, porém ainda apresenta sintomas gripais.
Confira a nota do Vasco da Gama na íntegra
Seguindo o protocolo elaborado pelo Departamento de Saúde e Performance no início da temporada, os jogadores do elenco profissional do Vasco da Gama foram submetidos nesta semana a uma nova rodada de testes da Covid-19.
Os resultados finais dos mesmos foram conhecidos na tarde desta quinta-feira (13/01) e apenas um atleta teve diagnóstico positivo, o volante Yuri. O jogador foi afastado de forma imediata das atividades no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.
Por estar assintomático, Yuri será reintegrado ao grupo na próxima segunda-feira (17), iniciando o protocolo de volta às atividades, que prevê avaliações cardiológicas e treinamentos indoor nos primeiros dias pós-retorno da Covid-19.
– Para minimizarmos o contágio interno, distribuímos borrifadores com álcool 70%, aumentamos a cobrança do uso de máscaras em ambientes indoor e redistribuímos a cartilha para controle da Covid 19. Além das medidas comportamentais, colocamos em prática testagens periódicas e busca ativa de contactantes sintomáticos. Passamos a utilizar também os protocolos validados pelo CDC (Centre of Disease Control) para afastamento e retorno pós-infecção. Vale lembrar que todo atleta no retorno pós-infecção por COVID-19 faz exames cardiológicos, para rastreio de alterações miocárdicas agudas e sequelas – afirmou o diretor médico Gustavo Caldeira, explicando na sequência como anda a recuperação do equatoriano Jhon Sánchez.
– Pelo fato já ter cumprido os sete dias de isolamento, o Jhon Sánchez já estaria apto a retornar, porém ainda apresenta sintomas gripais. Diante disso, seu retorno aos trabalhos com o grupo está condicionado a ausência de sintomas por 24 horas – finalizou.
Crédito: Yuri,novoreforçodoVasco,testoupositivoparaCovid-19nestaquinta-feira(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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