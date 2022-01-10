Yuri é apresentado no Vasco e diz se inspirar em Guiñazú: 'Espero que eu possa seguir o mesmo destino'

O Vasco apresentou, oficialmente, o primeiro reforço da temporada. Foi também o primeiro a ser anunciado. O volante Yuri recebeu a camisa número 5, pertencia a Leandro Castan, e deverá ser o cão de guarda ao longo da temporada. O jogador de 27 anos assinou contrato até dezembro e diz se inspirar em Guiñazú.- Guiñazú é o mais recente. Ele deixava tudo em campo. Espero que eu possa seguir o mesmo com a camisa do Vasco - projetou o meio-campista.

Yuri foi apresentado por Carlos Brazil, gerente de futebol do Cruz-Maltino. O dirigente elogiou as características do ex-jogador do CSA.

- Jogador que, dentro do planejamento, tem exatamente a característica que procuramos, de seriedade - ressaltou.

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Quanto às características em campo, Yuri ressaltou que é um jogador diferente do que foi visto na última temporada. Ele até chega na área, mas construiu a carreira como atleta de contenção no meio-campo.

- Temos feito pouco ainda do posicionamento. Eu, ano passado, joguei de segundo (volante), mas não havia antes. Creio que tenha dado certo, fiz três gols. Sou um jogador, realmente, mais marcador. Dependendo da formação do professor Zé Ricardo, não me limito só a marcar - garantiu Yuri.