Yuri de Oliveira valoriza período entre os profissionais do Flamengo: 'Evoluí muito como jogador'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

No último sábado (24), com gols de Yuri de Oliveira e Weverton Sousa, a equipe sub-20 do Flamengo venceu o Madureira por 2 a 0 em amistoso realizado na Gávea. Este foi o primeiro jogo-treino do sub-20 na temporada.Antes mesmo da preparação para os torneios da categoria, muito dos atletas tiveram a oportunidade de integrar o elenco profissional e disputar algumas partidas da Taça Guanabara. Este foi o caso de Yuri de Oliveira, autor do primeiro gol no amistoso, o meia foi titular na vitória por 1 a 0 diante do Nova Iguaçu, na abertura do Estadual.

- Aprendi bastante nos momentos que estive no profissional, evolui muito como jogador, porque tive contato com os mais experientes, passaram toda força pra nós, se esforçaram em nos ajudar, foi muito importante pra minha evolução como jogador e como pessoa - revelou o atleta de 20 anos, titular do Fla contra o Nova Iguaçu pelo Carioca profissional.

Em seu último ano de sub-20, Yuri garante que não faltará empenho da equipe e espera ter um ano vitorioso para fechar sua passagem nas categorias de base com chave de ouro - está na última temporada entre os juniores.

- Neste ano podemos garantir muito comprometimento, muita entrega, para que a gente possa fazer mais uma temporada vitoriosa, com títulos e boas atuações. As expectativas são ótimas, estamos trabalhando forte com o professor Mauricio e temos tudo para conseguir grandes feitos nessa temporada. Individualmente espero ir bem nesse último de sub-20 para que eu possa dar seguimento na minha carreira e realizar meus sonhos - contou, antes de falar sobre o amistoso do último sábado:

- Nós fizemos um bom jogo diante do Madureira, foi nosso primeiro jogo na temporada. Cumprimos taticamente, tecnicamente o que o professor pediu e isso já serviu de preparação para que possamos começar bem a temporada e cumprir nossos objetivos - finalizou.