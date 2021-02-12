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Yuri César fala sobre ida para os Emirados Árabes e agradece ao Flamengo: 'Estarei sempre na torcida'

Aos 20 anos, atacante transferiu-se para o Shabab Al Ahli, em janeiro, e já fez sua estreia...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 07:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 07:00

Crédito: Divulgação
Negociado com o Shabab Al Ahli em janeiro, Yuri César já está nos Emirados Árabes e, inclusive, fez sua estreia pela equipe. Aos poucos, o atacante busca adaptar-se ao ambiente do novo clube e do país, sem esquecer de quem o ajudou a chegar lá. No caso, o Flamengo, onde foi formado, e o Fortaleza, onde atuou na última temporada. Ao L!, o jogador de 20 anos projetou os próximos passos na carreira e falou sobre os sonhos que já pôde realizar nesta trajetória.
- O foco agora é fazer uma trajetória vencedora aqui nos Emirados Árabes e dar mais um passo importante na minha carreira. No Flamengo, consegui realizar o sonho de atuar no Maracanã lotado, jogar pelo profissional. Depois fui campeão no Fortaleza, consegui fazer bons jogos. Creio que tudo isso me credenciou a estar aqui. Fico muito contente - afirmou o Garoto do Ninho, que foi negociado pelo Flamengo ao Shabab Al Ahli por cerca de R$ 32 milhões.Há menos de um mês no clube, Yuri César fez sua estreia na última sexta-feira, entrando nos minutos finais da vitória por 4 a 1 sobre o Al Ain. Com 25 pontos em 15 rodadas disputadas, o Shabab Al Ahli é o atual quinto colocado da Liga. O título e a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia são os objetivos.
- A minha estreia foi com o pé direito. Como tinha chegado cinco dias antes ao país, ainda me adaptando ao fuso e ao clube, acabei entrando nos minutos finais da goleada. A nossa equipe vem embalada de sete vitórias seguidas e seguimos focados em alcançar a liderança da liga - comentou o jovem atacante.
Atacante de velocidade e bom drible, Yuri César era visto como um dos mais promissores talentos do Sub-20 do Flamengo nas últimas temporadas. Por empréstimo, defendeu o Fortaleza entre março de 2020 e janeiro de 2021, disputando 39 jogos e marcando cinco gols. No Leão, o jogador teve Rogério Ceni como treinador e, ao fim do seu vínculo com o clube cearense, voltaria ao Ninho do Urubu para ser uma opção ofensiva no elenco do Rubro-Negro.
Contudo, a oferta do Shabab Al Ahli agradou a diretoria da Gávea e mudou os planos, concretizando a transferência do atacante para o futebol dos Emirados Árabes. A venda ajudou o Flamengo a se aproximar da arrecadação prevista em orçamento com a negociação de direitos econômicos feita para o ano de 2021.Veja outras respostas do Yuri César, atacante do Shabab Al Ahli (EAU):
O que espera encontrar no futebol do país?
Já deu pra notar, apesar do pouco tempo aqui, que o futebol é muito técnico, com equipes ofensivas, partidas com alta média de gols, bastante intensidade...Creio que nessa parte a adaptação será rápida, principalmente com a ajuda dos brasileiros do elenco.
Um dia pretende voltar ao Flamengo?
O Flamengo é o clube que me formou como atleta e ser humano. Passei por grandes momentos na base, cheguei ao profissional e fui muito feliz. Tenho um carinho enorme por todos, assim como tenho pelo Fortaleza, que me abriu as portas. Estarei sempre na torcida, mesmo distante.

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