Yuri Alberto vibra com desempenho histórico diante do Fla

O grande nome da goleada do Internacional em cima do Flamengo foi Yuri Alberto, que anotou três dos quatro gols do Colorado no Maracanã.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o confronto, o centroavante classificou o desempenho do time como ‘mágico’ e vibrou com o desempenho.
‘A ficha ainda não caiu ainda, estou muito feliz. Passa uma confiança muito grande. Voltamos a ganhar, fora de casa, no Maracanã, uma noite especial para todos nós e para todos os colorados’, comemorou.
Agora, o Internacional volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Fluminense, no Beira-Rio.