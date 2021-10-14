Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Yuri Alberto pode entrar em seleto grupo de jovens artilheiros do Campeonato Brasileiro
futebol

Yuri Alberto pode entrar em seleto grupo de jovens artilheiros do Campeonato Brasileiro

Atacante subiu de rendimento nas últimas rodadas junto com o Internacional...

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 13:09
Crédito: Yuri Alberto tem 18 gols na temporada (Ricardo Duarte / Internacional
Demorou, mas o Internacional parece finalmente ter embalado no Brasileirão. Após um início ruim, com apenas três vitórias em 14 jogos, o Colorado se recuperou na competição vencendo 7 dos últimos 11 confrontos. O triunfo mais recente aconteceu nesta quarta-feira, no 3 a 1 sobre o América Mineiro.
Um crescimento que vem junto de seu artilheiro: Yuri Alberto. Discreto no início do campeonato, balançando as redes somente uma vez em 13 rodadas, o atacante desencantou após o primeiro terço da disputa, marcando 10 gols em 11 partidas e assumindo a artilharia isolada do Brasileiro. Quatro deles apenas nos dois últimos jogos.
Caso consiga se manter no topo da briga dos goleadores, Yuri entrará para um seleto grupo de jogadores que se sagraram artilheiros do Campeonato Brasileiro com 20 anos - sua idade - ou menos. O recordista é Coutinho, do Santos, que em 1962, aos 19, ganhou a disputa na Taça Brasil.
Depois do craque santista, apenas seis jogadores chegaram perto do feito, conquistando a artilharia do Brasileiro aos 20 anos: Roberto Dinamite, pelo Vasco, em 1974, Reinaldo, pelo Atlético Mineiro, em 1977, Paulinho, também do Cruz-Maltino, em 1978, Túlio, no Goiás, em 1989, Amoroso, vestindo a camisa do Guarani, em 1994, e Keirrison, do Coritiba, em 2008.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados