Yuri Alberto pode entrar em seleto grupo de jovens artilheiros do Campeonato Brasileiro

Crédito: Yuri Alberto tem 18 gols na temporada (Ricardo Duarte / Internacional

Demorou, mas o Internacional parece finalmente ter embalado no Brasileirão. Após um início ruim, com apenas três vitórias em 14 jogos, o Colorado se recuperou na competição vencendo 7 dos últimos 11 confrontos. O triunfo mais recente aconteceu nesta quarta-feira, no 3 a 1 sobre o América Mineiro.

Um crescimento que vem junto de seu artilheiro: Yuri Alberto. Discreto no início do campeonato, balançando as redes somente uma vez em 13 rodadas, o atacante desencantou após o primeiro terço da disputa, marcando 10 gols em 11 partidas e assumindo a artilharia isolada do Brasileiro. Quatro deles apenas nos dois últimos jogos.

Caso consiga se manter no topo da briga dos goleadores, Yuri entrará para um seleto grupo de jogadores que se sagraram artilheiros do Campeonato Brasileiro com 20 anos - sua idade - ou menos. O recordista é Coutinho, do Santos, que em 1962, aos 19, ganhou a disputa na Taça Brasil.