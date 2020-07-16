Yuri Alberto não ficará no Santos e comunica a diretoria

O atacante Yuri Alberto comunicou ao Santos que não permanecerá no clube. O jogador que tem contrato até o fim deste mês, avisou pessoas de dentro Peixe nesta quarta-feira que tem outros planos na carreira e não seguirá no Alvinegro Praiano
A informação foi publicada inicialmente ao “Globoesporte.com” e confirmada pelo LANCE!.
A diretoria santista estimava renovar o contrato do atleta, tendo até registrado na CBF e Federação Paulista de Futebol um contrato de prioridade na extensão do vínculo, mas isso não foi o suficiente para acertar a permanência de Yuri na Vila Belmiro.
Até o ano passado, a ideia dos representantes do jogador era que a saída poderia o favorecer com mais minutos em campo, já que com Jorge Sampaoli, em 2019, Yuri Alberto teve pouco espaço. Mas, com a chegada de Jesualdo Ferreira para o comando santista no início deste ano, o camisa 29 vinha tendo oportunidades. De toda forma, nem essa sequência o segurou. Cria das categorias de base santista, Yuri Alberto ascendeu aos profissionais no fim de 2017, ao lado de Rodrygo, vendido na temporada passada ao Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 194 mi na cotação à época).
No total, fez 25 jogos e três gols com a camisa alvinegra. Neste ano, atuou em cinco partidas, sendo quatro como titular, totalizando 339 minutos, e marcou um gol, na vitória por 3 a 1 do Peixe diante do Mirassol, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no dia 7 de março.