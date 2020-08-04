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Yuri Alberto é, oficialmente, reforço do Internacional

Atacante de 19 anos de idade que entrou em litígio recente com o Santos assinou vínculo definitivo até 2025 com o Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 09:50

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:50

Crédito: Divulgação/Internacional
Depois das informações de bastidores cada vez mais apontarem para a chegada do atacante Yuri Alberto ao Internacional, o clube de Porto Alegre informou, através de seus canais oficiais, a chegada do atacante de apenas 19 anos de idade formado no Santos.
Tendo entrado em um verdadeiro processo de litígio com o clube paulista assim como outros atletas como o goleiro Everson e o ex-Inter Eduardo Sasha, Yuri fechou contrato chegando sem custos e com vínculo de longa duração. Mais precisamente, até 2025.
A vinda de Yuri Alberto preenche um setor importante para o técnico Eduardo Coudet levando em consideração que o Internacional não conta tanto com Tréllez (retornou ao São Paulo) como, mais recentemente, viu o Corinthians (dono dos direitos de Gustavo) negociar o centroavante com o futebol da Coreia do Sul.
Além disso, a chegada sem custos de um atleta com potencial de revenda atende também ao elemento financeiro bastante fragilizado do Inter mesmo com a contribuição constante de sócios em iniciativas de antecipação de mensalidades e até mesmo camisas especiais feitas pelo Colorado para incentivar a manutenção desses planos.
Agora, a expectativa é de regularizar o atleta pensando na sequência da temporada onde, após o Gauchão, ainda terá o Brasileirão, a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil.

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