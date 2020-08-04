Yuri Alberto é, oficialmente, reforço do Internacional

Crédito: Divulgação/Internacional

Depois das informações de bastidores cada vez mais apontarem para a chegada do atacante Yuri Alberto ao Internacional, o clube de Porto Alegre informou, através de seus canais oficiais, a chegada do atacante de apenas 19 anos de idade formado no Santos.

Tendo entrado em um verdadeiro processo de litígio com o clube paulista assim como outros atletas como o goleiro Everson e o ex-Inter Eduardo Sasha, Yuri fechou contrato chegando sem custos e com vínculo de longa duração. Mais precisamente, até 2025.

A vinda de Yuri Alberto preenche um setor importante para o técnico Eduardo Coudet levando em consideração que o Internacional não conta tanto com Tréllez (retornou ao São Paulo) como, mais recentemente, viu o Corinthians (dono dos direitos de Gustavo) negociar o centroavante com o futebol da Coreia do Sul.

Além disso, a chegada sem custos de um atleta com potencial de revenda atende também ao elemento financeiro bastante fragilizado do Inter mesmo com a contribuição constante de sócios em iniciativas de antecipação de mensalidades e até mesmo camisas especiais feitas pelo Colorado para incentivar a manutenção desses planos.