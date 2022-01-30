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Yuri Alberto é anunciado pelo Zenit com direito a funk e dança de brasileiros do elenco; veja vídeo

Atacante de 20 anos deixou o Internacional e assinou com o clube russo por cinco anos...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 15:14

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 15:14

Destaque do Internacional nas últimas temporadas, o atacante Yuri Alberto é o mais novo reforço do Zenit, da Rússia. O clube europeu anunciou a contratação do centroavante de 20 anos neste domingo, com direito a funk e dancinha de Claudinho, Wendel e Malcom, jogadores brasileiros da equipe russa.
+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência domésticaDe acordo com o 'Ge.com', Yuri Alberto foi comprado pelo Zenit por 25 milhões de euros (R$ 149,62 milhões) e assinou por cinco anos com o clube russo. O brasileiro foi contratado para substituir o iraniano Serdar Azmoun, maior artilheiro estrangeiro do campeonato russo, com 85 gols. Azmoun foi vendido ao Bayer Leverkusen.
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Revelado pelo Santos, Yuri Alberto foi contratado pelo Internacional em 2020, onde marcou 31 gols em 85 jogos pela equipe e quase levou o time ao título do Campeonato Brasileiro em 2020. O jogador também chegou a defender a Seleção Brasileira nas categorias sub-17 e sub-20.Yuri Alberto foi anunciado pelo Zenti (Divulgação/Twitter)

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