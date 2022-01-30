Yuri Alberto é anunciado pelo Zenit com direito a funk e dança de brasileiros do elenco; veja vídeo

Destaque do Internacional nas últimas temporadas, o atacante Yuri Alberto é o mais novo reforço do Zenit, da Rússia. O clube europeu anunciou a contratação do centroavante de 20 anos neste domingo, com direito a funk e dancinha de Claudinho, Wendel e Malcom, jogadores brasileiros da equipe russa.

+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência domésticaDe acordo com o 'Ge.com', Yuri Alberto foi comprado pelo Zenit por 25 milhões de euros (R$ 149,62 milhões) e assinou por cinco anos com o clube russo. O brasileiro foi contratado para substituir o iraniano Serdar Azmoun, maior artilheiro estrangeiro do campeonato russo, com 85 gols. Azmoun foi vendido ao Bayer Leverkusen.

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