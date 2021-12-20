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futebol

Yuri Alberto, do Internacional, é oferecido ao Barcelona, diz jornal

Valorizado no mercado, atacante do Colorado tem o seu nome relacionado ao Barcelona. Palmeiras e Zenit também mostraram recentemente interesse em tirá-lo do Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 12:23

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:23

Alvo do Palmeiras, o atacante Yuri Alberto, do Internacional, foi oferecido ao Barcelona. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", a promessa brasileira de 20 anos pode ser uma opção ao clube catalão. Segundo a publicação, o Barcelona busca um novo atacante e a negociação pelo brasileiro custaria em torno de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões). Vale ressaltar que contrato de Yuri Alberto com o Internacional vai até 2025.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
O "Mundo Deportivo" também destacou os números do atacante na última temporada (12 gols em 33 jogos) e acrescentou a sua versatilidade:
- Além de fazer gols, também se destaca pela versatilidade. Seu bom desempenho não passou despercebido na Europa, e times como Milan e Arsenal já entraram em contato com o jogador para mostrar interesse.
Nos planos da diretoria do Palmeiras, Yuri Alberto também conta com proposta oficiais do Zenit, que pretende pagar até 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) pelo atleta. O jogador, no entanto, não se mostrou empolgado com a possibilidade de trocar o Internacional pelo futebol russo. A informação foi divulgada por Bruno Andrade, do UOL.
Crédito: Emalta,YuriAlbertofoioferecidoaoBarcelona(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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