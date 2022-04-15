Ytalo vê Red Bull Bragantino mais 'cascudo' para jogar a Libertadores

Na noite da última quinta-feira, o Red Bull Bragantino foi até a casa do Vélez Sarsfield e, mesmo com um jogador a menos, já que Aderlan foi expulso, segurou a pressão do Fortín e empatou por 2 a 2.

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Na saída de campo, o atacante Ytalo, citou a maturidade do time em sua primeira participação na Libertadores.

‘A gente aprendeu na Sul-Americana. A Libertadores é mais difícil, mas a gente aprendeu a competir em campeonato desse tipo. Fui feliz em conseguir empatar o jogo e agora é pensar no Estudiantes’, afirmou à ESPN.

Agora, para fechar o turno da fase de grupos, o Massa Bruta encara o Estudiantes. Os dois times dividem a liderança da chave C, com 4 pontos.