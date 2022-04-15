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futebol

Ytalo vê Red Bull Bragantino mais 'cascudo' para jogar a Libertadores

Atacante conseguiu marcar um gol na Argentina e ajudou o Massa Bruta a voltar com um ponto na bagagem...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:34
Na noite da última quinta-feira, o Red Bull Bragantino foi até a casa do Vélez Sarsfield e, mesmo com um jogador a menos, já que Aderlan foi expulso, segurou a pressão do Fortín e empatou por 2 a 2.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Na saída de campo, o atacante Ytalo, citou a maturidade do time em sua primeira participação na Libertadores.
‘A gente aprendeu na Sul-Americana. A Libertadores é mais difícil, mas a gente aprendeu a competir em campeonato desse tipo. Fui feliz em conseguir empatar o jogo e agora é pensar no Estudiantes’, afirmou à ESPN.
Agora, para fechar o turno da fase de grupos, o Massa Bruta encara o Estudiantes. Os dois times dividem a liderança da chave C, com 4 pontos.
Crédito: JuanMabromata/AFP

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