Ytalo se retrata após curtir post de vitória do Fortaleza

O clima no Bragantino está longe de ser positivo. Na noite do último sábado, o Massa Bruta foi até a Arena Castelão e acabou derrotado pelo Fortaleza, fato que deixou o time na 15ª colocação, com 5 pontos ganhos.Se os resultados não aparecem em campo, nos bastidores o ambiente parece estar tumultuado entre comissão técnica e elenco. Na rede social, o atacante Ytalo, que foi barrado pelo técnico Felipe Conceição, curtiu uma postagem que exaltava a vitória do Fortaleza na rede social.
Após perceber a repercussão do seu ato, o centroavante tirou o seu like da publicação para evitar maiores problemas e pediu desculpas aos torcedores do Bragantino.
Confira:
Eu costumo curtir as fotos do perfil do Brasileirão e acabei curtindo por acidente uma do jogo de hoje. Logo que percebi o erro, já descurti. Peço desculpas ao time e à nossa torcida.