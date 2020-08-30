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futebol

Ytalo se retrata após curtir post de vitória do Fortaleza

Atacante do Massa Bruta pediu desculpas aos companheiros de time e torcida pelo ato na rede social...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 12:14
Crédito: Divulgação/Bragantino
O clima no Bragantino está longe de ser positivo. Na noite do último sábado, o Massa Bruta foi até a Arena Castelão e acabou derrotado pelo Fortaleza, fato que deixou o time na 15ª colocação, com 5 pontos ganhos.Se os resultados não aparecem em campo, nos bastidores o ambiente parece estar tumultuado entre comissão técnica e elenco. Na rede social, o atacante Ytalo, que foi barrado pelo técnico Felipe Conceição, curtiu uma postagem que exaltava a vitória do Fortaleza na rede social.
Após perceber a repercussão do seu ato, o centroavante tirou o seu like da publicação para evitar maiores problemas e pediu desculpas aos torcedores do Bragantino.
Confira:
Eu costumo curtir as fotos do perfil do Brasileirão e acabei curtindo por acidente uma do jogo de hoje. Logo que percebi o erro, já descurti. Peço desculpas ao time e à nossa torcida.

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