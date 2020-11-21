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futebol

Ytalo projeta ganho de confiança após goleada em cima do Bahia

Atacante jogou bem e ajudou a sua equipe a dar um salto na classificação do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 22:04

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 22:04

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Uma vitória avassaladora. Na abertura da 22ª rodada do Brasileirão, o Bragantino massacrou o Bahia por 4 a 0 e deixou a zona de rebaixamento do torneio.Um dos destaques do jogo, o atacante Ytalo, projeta que o Massa Bruta ganhe confiança para a sequência do returno.
‘Vitória para dar confiança ainda mais para equipe. Viemos de uma vitória muito boa fora de casa e agora embalamos. Esperamos continuar do mesmo jeito. Que possamos trabalhar os dez dias para o próximo jogo para que possamos fazer um grande jogo. Aproveito o momento e dedico esse gol ao meu filho, que está fazendo um ano hoje. Mando um beijo para ele’, afirmou.
Com o placar, o Red Bull Bragantino deu um salto na tabela e agora aparece na 10ª posição, com 26 pontos.

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