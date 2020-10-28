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futebol

Ytalo muda a chave do Bragantino para duelo na Copa do Brasil

Atacante pediu foco dos companheiros para conseguir derrotar o Palmeiras na quinta-feira...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 16:26
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A partir desta quinta-feira, Bragantino e Palmeiras começam a disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo acontece na casa do Massa Bruta e a expectativa do elenco é alta.O atacante Ytalo, uma das esperanças do Bragantino, acredita que o elenco precisa mudar a chave e pensar em abrir vantagem diante do Verdão.
'Nós estamos preparados. Vamos mudar essa chavinha dentro da nossa cabeça, esquecer o Brasileirão e focar na Copa do Brasil. Nós precisamos de um grande jogo para abrir um bom resultado', declarou à assessoria do clube.
'O duelo será decidido em 180 minutos. A nossa expectativa é abrir com uma boa exibição e sair de campo com a vitória'.
Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

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