Ytalo muda a chave do Bragantino para duelo na Copa do Brasil

A partir desta quinta-feira, Bragantino e Palmeiras começam a disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo acontece na casa do Massa Bruta e a expectativa do elenco é alta.O atacante Ytalo, uma das esperanças do Bragantino, acredita que o elenco precisa mudar a chave e pensar em abrir vantagem diante do Verdão.
'Nós estamos preparados. Vamos mudar essa chavinha dentro da nossa cabeça, esquecer o Brasileirão e focar na Copa do Brasil. Nós precisamos de um grande jogo para abrir um bom resultado', declarou à assessoria do clube.
'O duelo será decidido em 180 minutos. A nossa expectativa é abrir com uma boa exibição e sair de campo com a vitória'.
Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid.