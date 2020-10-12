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Ytalo dispara após nova derrota do Bragantino: 'Sentimento de vergonha'

Com apenas duas vitórias no Brasileirão, o Massa Bruta está afundado na zona de rebaixamento...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 21:20
Crédito: Divulgação/Bragantino
A má fase do Bragantino não acaba. Neste domingo, o Massa Bruta foi até Goiânia e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1, resultado que complicou ainda mais a vida do time paulista.Na saída de campo, o atacante Ytalo, que ganhou uma chance no time titular devido aos desfalques, não escondeu o jogo e foi sincero ao analisar o desempenho do Braga no torneio.
‘A gente tem sentimento de vergonha nesse momento. A gente está tentando sair dessa situação, mas não estamos conseguindo. Temos que continuar trabalhando para sair o mais rápido possível dessa situação’, afirmou na saída de campo ao Premiere.
Com apenas duas vitórias em 15 jogos, o Bragantino é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 12 pontos.

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