Ytalo dispara após nova derrota do Bragantino: 'Sentimento de vergonha'

A má fase do Bragantino não acaba. Neste domingo, o Massa Bruta foi até Goiânia e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1, resultado que complicou ainda mais a vida do time paulista.Na saída de campo, o atacante Ytalo, que ganhou uma chance no time titular devido aos desfalques, não escondeu o jogo e foi sincero ao analisar o desempenho do Braga no torneio.