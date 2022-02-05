Ypiranga vence Internacional e assume a liderança do Gauchão

O Ypiranga venceu, por 3 a 1, o Internacional, neste sábado (5). As equipes, que se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Com o triunfo, o Canarinho assume a liderança do torneio, ainda com 100% de aproveitamento. Já o Inter cai para a 3ª colocação.
A etapa inicial foi bem disputada. O Ypiranga não deu moleza e, com menos de cinco minutos de jogo, fez com que o goleiro Daniel brilhasse duas vezes. Aos 8, Caio Vidal sofreu pênalti. Edenílson, na cobrança, bateu para a defesa de Edson. O Colorado teve ainda uma chance com Boschilia, que acertou o travessão.
Enquanto isso, o Canarinho conseguiu aproveitar os espaços deixados na defesa adversária, criando chances de perigo. Aos 23, Daniel conseguiu defender um chute de Erick, mas Lorran aproveitou o rebote e abriu o placar em Erechim. O Internacional correu atrás do prejuízo, mas só conseguiu no final da etapa. Aos 46, Cuesta acionou Heitor, que cruzou para Bruno Méndez, que deixou tudo igual.
COMEÇO ARRASADOR!
O começo da segunda etapa foi totalmente do Ypiranga. O Canarinho não deu espaço e aproveitou das falhas de Heitor e Cuesta para ampliar o placar. Aos 5, Erick recebeu e chutou cruzado, sem chances para Daniel receber. Um minuto depois, o atacante ampliou, em falha do zagueiro colorado. Daniel até defendeu, mas a bola passou após rebote.
O Internacional buscou a reação, mas também se mostrou abatido com os dois gols sofridos em pouco tempo. Após algumas substituições, o atacante David entrou e conseguiu balar as redes. No entanto, a arbitragem marcou impedimento e anulou o tento. FICHA TÉCNICAYPIRANGA X INTERNACIONALLocal: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)Data: 05/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Wagner Silva Echevarria (RS)Assistentes: Tiago Augusto Kappes Dias (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)Cartões amarelos: Carlos Alexandre, Gedeílson e Guilherme Belea (Ypiranga); Moisés e Wesley Moraes (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: Lorran (23/1ºT) (1-0); Bruno Méndez (46'/1ºT) (1-1); Erick (5'/2ºT) (2-1) e (6'/2ºT) (3-1)
YPIRANGA (Técnico: Luizinho Vieira)Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão (Windson, aos 32'/2ºT) e Lorran (Guilherme Amorim, aos 39'/2ºT); Diego Porfirio, Erick (Guilherme Belea, aos 37'/2ºT) e Falcão; Rodrigo Carioca (Jefferson, aos 32'/2ºT), Luiz Felipe (Robson, aos 0'/2ºT) e Matheus Santos.
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Heitor (Wesley Moraes, aos 16'/2ºT), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor, aos 37'/2ºT); Rodrigo Dourado, Liziero (Mercado, aos 16'/2ºT), Edenilson e Boschilia (D'Alessandro, aos 19'/2ºT); Caio Vidal (Maurício, aos 15'/2ºT) e David.