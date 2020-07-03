Yan Couto se despede do Coritiba em vídeo

Negociado pelo Coritiba ao Manchester City, Yan Couto é mais uma promessa do futebol brasileiro que vai embora sem criar nenhuma história consistente dentro das quatro linhas no país.
Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:23
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