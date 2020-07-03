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futebol

Yan Couto se despede do Coritiba em vídeo

Lateral-esquerdo foi negociado com o Manchester City no começo do ano por 6 milhões de euros...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 19:23
Crédito: Reprodução: Instagram Yan Couto
Negociado pelo Coritiba ao Manchester City, Yan Couto é mais uma promessa do futebol brasileiro que vai embora sem criar nenhuma história consistente dentro das quatro linhas no país.

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