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futebol

Yamada deixa a gerência da base do Corinthians e será remanejado

Ex-goleiro estava no cargo desde 2017 e exercerá outras funções dentro do clube. Saída do dirigente já era dada como certa nos bastidores do Timão e foi oficializada nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 16:10

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:10

Crédito: Reprodução
O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira a saída de Fernando Yamada da gerência das categorias de base do clube. O ex-goleiro, que estava no cargo desde 2017, será remanejado para função em outro departamento.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Nos bastidores, a saída de Yamada era dada como certa há algum tempo, uma vez que o departamento de formação de atletas está passando por uma reformulação e ainda não teve um diretor empossado. Quem exerce o cargo atualmente, sem ter sido oficializado até o momento, é Osvaldo Neto.
O clube ainda não informou qual será a função que Yamada irá assumir daqui para frente, mas segundo a nota oficial não vai ser no mesmo departamento. Recentemente, ele fez parte da comitiva corintiana que viajou para o Oriente Médio em busca de intercâmbio com clubes presentes naquela região.Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta data, Fernando Yamada não responderá mais pela gerência das categorias de base. O ex-goleiro será transferido do Departamento de Formação de Atletas do Corinthians.
Clube e funcionário estudarão conjuntamente projetos para o futuro.
Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista"

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