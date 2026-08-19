A indignação com os danos ambientais causados ​​por um homem com seu caminhão em ecossistema único na Argentina

"Em relação à caminhonete, determinei que ela permaneça no mesmo lugar em que está porque se trata de uma planície argilosa, com a agravante de que está cheia de água por causa das nevascas e das chuvas. Quando a caminhonete entrou, ela afundou cerca de 25 centímetros, e qualquer manobra para tentar retirá-la gera um tipo de sucção por parte da superfície", explicou o juiz, citado pelo portal de notícias Infobae.