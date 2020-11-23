Yago passará por exames para saber a gravidade da pancada no joelho

Crédito: Yago sentiu dores na região e será reavaliado na próxima quarta-feira (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após uma dividida com Zé Gabriel, o meio-campista Yago Felipe teve que ser substituído no início do segundo tempo da vitória do Fluminense diante do Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. O jogador sentiu dores no joelho direito e será reavaliado na próxima quarta, quando a equipe voltará aos treinamentos visando o duelo com o RB Bragantino, na segunda.

Vale destacar que a equipe já tem muitos desfalques e a situação do atleta preocupa a comissão técnica para a sequência do campeonato. Ele passará por exames para saber a gravidade da lesão, e uma das maiores aflições da equipe é com uma possível lesão ligamentar, que poderia aumentar o período de recuperação e fazer com que o jogador não atue mais nesta temporada.

– Vou aproveitar para fazer uma oração para que não tenha sido nada com o Yago. Ainda não temos um movimento mais específico para passar para vocês. Vou torcer muito para que tenha sido só uma batida, para que não tenha sido algo pior. Quando tivermos a informação, será passada para vocês o mais rápido possível - disse o técnico Odair Hellmann.

Além de Yago, o Tricolor das Laranjeiras segue com outros problemas para a sequência do campeonato. Odair já não pode contar com Dodi, que foi afastado do time após o desentendimento das pessoas que cuidam da sua carreira com a diretoria do Flu sobre a renovação de seu contrato.