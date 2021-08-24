Yago lamenta empate do Fluminense: 'Tínhamos que ter definido o jogo na oportunidade que tivemos'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após o empate por 1 a 1 entre Fluminense e Atlético Mineiro, o meio-campista Yago Felipe, da equipe tricolor, comentou o resultado do confronto em entrevista. O jogador lamentou as chances perdidas na segunda etapa que poderiam garantir a vitória ao seu time.

+ Veja a tabela do Brasileirão- A gente sabia da dificuldade do jogo contra o líder do campeonato. Eles colocam muitos jogadores pelo meio-campo, trabalham muito a bola. Tivemos que marcar bastante e tínhamos que ter definido o jogo na oportunidade que tivemos. Infelizmente não definimos e tomamos o gol - disse o meio-campista da equipe tricolor em entrevista pós-jogo.

Fluminense e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, dia 26, às 21:30h (de Brasília) pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto ocorrerá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

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